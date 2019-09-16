Обратный звонок

Тарифы действительны с 20.06.2019. НДС не облагается.

При нахождении в домашней сети «Билайн», на территории России или в международном роуминге могут быть применены тарифы сети мобильной связи Билайн.

Домашняя сеть – сеть «Билайн» субъекта Российской Федерации, на территории которого было произведено подключение абонента к сети «Билайн» (для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области под домашней сетью понимается объединенные территории соответствующих субъектов РФ).

Абонентская плата на тарифном плане списывается в полном объеме за первый месяц в день активации тарифного плана и далее списывается раз в месяц в полном объеме в соответствующую дату каждого расчетного месяца. Если на номере недостаточно средств для списания ежемесячной платы, доступ в интернет блокируется, предоставление доступа к интернету приостанавливается до момента пополнения баланса на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы.

Указанный пакет интернет-трафика на максимальной скорости включен в абонентскую плату по тарифному плану. Обновление трафика по опции происходит 1-го числа каждого месяца.

В случае блокирования номера по желанию абонента абонентская плата начисляется в полном объёме. При разблокировке абонентская плата списывается в полном объеме, если за текущий месяц не было списания абонентской платы.

Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» – нахождение Абонента в сети «Билайн» за пределами области подключения на территории России, кроме республики Крым и г. Севастополь (услуга предоставляется автоматически). Международный роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной связи). Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов – нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически).

Раздача Интернет реализована на базе услуги Билайн «Интернет на всё» и позволяет использовать трафик мобильного интернета, включенный в абонентскую плату тарифа с других дополнительных устройств, предназначенных для использования мобильного интернета. Максимальное число устройств, с которых можно использовать трафик – 5 (пять).

При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону с точностью до 256 Кб. Тарификация действует при нахождении Абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении Абонента из поездок по России в сети «Билайн», кроме республики Крым и г. Севастополь. В поездках по России в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий.

При нахождении абонента в международном роуминге, стоимость пакета Интернет 40 Мб составляет 200 рублей на день, взимается только в случае установления интернет-соединения в международном роуминге. Неизрасходованные входящие в пакет Мб на следующие сутки не переносятся. При достижении первых принятых/переданных 40 Мб трафика включается помегабайтная тарификация 5 ₽/Мб и действует до конца суток по московскому времени. Объём переданных/полученных данных округляется в большую сторону с точностью 20 Кб.

Пакет SMS и MMS: Включенный пакет SMS и MMS расходуется на абонентские номера российских операторов связи из домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн».

В поездках по России в сетях других операторов и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет. Входящие и исходящие вызовы на тарифе на тарифном плане не предполагаются для абонента, но в случае совершения абонентом исходящих/входящих вызовов, может быть применена тарификация согласно тарифам Билайн.