Обратный звонок

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Безлимит 4G для работы и дачи
Безлимитный 4G
без ограничения скорости и ГБ
5 устройств
для раздачи Интернет
100 SMS
на номера России
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
Безлимитный 4G
без ограничения скорости и ГБ
5 устройств
для раздачи Интернет
100 SMS
на номера России
Безлимит 4G + более 200 каналов ТВ Смотрешка - от 700 руб в месяц
Пользуйтесь безлимитным мобильным интернетом 4G на даче и дома без ограничений скорости при скачивании. Делитесь Безлимитом 4G с родными и близкими. Мы разрешили раздачу на 5 устройств. SIM-карта работает на базе сети “Билайн” и обеспечивает устойчивое покрытие сети на территории России. Купить SIM-карту с безлимитным интернетом вы можете на нашем сайте. Доставка бесплатно.
Абонентская плата, руб/мес
500.00
4G-интернет по всей России
безлимитно
Интернет на других скоростях
3 ГБ
Раздача на другие устройства
5 устройств
SMS/MMS на номера России
100 SMS/MMS
Звонки на номера МАТРИКС мобайл (на базе сети Билайн) и Билайн Москва
2.00
На другие мобильные и городские номера Московского региона, руб/мин
2.00
На мобильные и городские номера России, руб/мин
3.00
На мобильные и городские номера Московского региона
2.00
На мобильные и городские номера России
3.00
Звонки на премиум-направления
Замена SIM карты
бесплатно
Детализация звонков и начислений (1 раз в месяц)
бесплатно
Другие услуги
по тарифам Билайн
Переход на тарифный план
не предусмотрен
Команда для перехода
не предусмотрен
Стартовая стоимость
550.00
Из них стоимость подключения
0.00
Из них сумма на счет
550.00
Тарифы действительны с 20.06.2019. НДС не облагается.
При нахождении в домашней сети «Билайн», на территории России или в международном роуминге могут быть применены тарифы сети мобильной связи Билайн.
Домашняя сеть – сеть «Билайн» субъекта Российской Федерации, на территории которого было произведено подключение абонента к сети «Билайн» (для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области под домашней сетью понимается объединенные территории соответствующих субъектов РФ).
Абонентская плата на тарифном плане списывается в полном объеме за первый месяц в день активации тарифного плана и далее списывается раз в месяц в полном объеме в соответствующую дату каждого расчетного месяца. Если на номере недостаточно средств для списания ежемесячной платы, доступ в интернет блокируется, предоставление доступа к интернету приостанавливается до момента пополнения баланса на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы.
Указанный пакет интернет-трафика на максимальной скорости включен в абонентскую плату по тарифному плану. Обновление трафика по опции происходит 1-го числа каждого месяца.
В случае блокирования номера по желанию абонента абонентская плата начисляется в полном объёме. При разблокировке абонентская плата списывается в полном объеме, если за текущий месяц не было списания абонентской платы.
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» – нахождение Абонента в сети «Билайн» за пределами области подключения на территории России, кроме республики Крым и г. Севастополь (услуга предоставляется автоматически). Международный роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной связи). Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов – нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически).
Раздача Интернет реализована на базе услуги Билайн «Интернет на всё» и позволяет использовать трафик мобильного интернета, включенный в абонентскую плату тарифа с других дополнительных устройств, предназначенных для использования мобильного интернета. Максимальное число устройств, с которых можно использовать трафик – 5 (пять).
При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону с точностью до 256 Кб. Тарификация действует при нахождении Абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении Абонента из поездок по России в сети «Билайн», кроме республики Крым и г. Севастополь. В поездках по России в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий.
При нахождении абонента в международном роуминге, стоимость пакета Интернет 40 Мб составляет 200 рублей на день, взимается только в случае установления интернет-соединения в международном роуминге. Неизрасходованные входящие в пакет Мб на следующие сутки не переносятся. При достижении первых принятых/переданных 40 Мб трафика включается помегабайтная тарификация 5 ₽/Мб и действует до конца суток по московскому времени. Объём переданных/полученных данных округляется в большую сторону с точностью 20 Кб.
Пакет SMS и MMS: Включенный пакет SMS и MMS расходуется на абонентские номера российских операторов связи из домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн».
В поездках по России в сетях других операторов и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет. Входящие и исходящие вызовы на тарифе на тарифном плане не предполагаются для абонента, но в случае совершения абонентом исходящих/входящих вызовов, может быть применена тарификация согласно тарифам Билайн.
Мы с радостью расскажем Вам о тарифе Безлимит 4G для работы и дачи
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